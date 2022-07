Terremoto de 7,1 graus atinge o norte da ilha mais populosa das Filipinas

Cidades de Manila, Dolores e Abra foram atingidas e tiveram casas e prédios desabados

EFE/EPA/Bureau of Fire Protection Filipinas foi atingida por grande terremoto nesta quarta-feira (hora local)



Um terremoto de 7,1 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira (data local) o norte da ilha de Luzon, a mais populosa das Filipinas e onde fica a capital, Manila, sem que, por enquanto, as autoridades tenham relatado vítimas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o hipocentro do movimento telúrico esteve localizado a 10 quilômetros de profundidade. Além disso, o USGS localizou o terremoto há 12 quilômetros a leste da cidade de Dolores, com cerca de 32.500 habitantes. Por sua vez, o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia elevou a magnitude do terremoto para 7,3 e calculou uma profundidade de 25 quilômetros, segundo seu relatório preliminar. Como resultado do tremor, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres emitiu um “alerta de emergência extrema”.

O sismo, registrado às 8h43 (horário local, 21h43 de terça-feira em Brasília), foi sentido na capital, onde surpreendeu moradores que tiveram que evacuar alguns prédios por precaução, segundo vídeos postados nas redes sociais. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram casas e prédios desabados na província de Abra, onde ocorreu o terremoto. As Filipinas ficam no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica do mundo, e é abalada por cerca de 7.000 tremores por ano, a maioria deles moderados.

*Com informações da EFE