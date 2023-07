Biden irá à cúpula da Otan na Lituânia para fortalecer apoio à Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos também viajará, nas próximas semanas, para Londres, na Inglaterra, e à Finlândia

Jim Watson/AFP Presidente dos EUA irá à cúpula da Organização do Tratado Atlântico Norte, na Lituânia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará na próxima semana para três países da Europa, incluindo a Lituânia, para uma cúpula da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) focada no fortalecimento da coalizão internacional que apoia a Ucrânia em sua contraofensiva contra a Rússia. Biden partirá em 9 de julho para Londres, na Inglaterra, e seguirá para Vilnius, capital da Lituânia, para participar da cúpula da Otan nos dias 11 e 12 de julho, de acordo com um comunicado da Casa Branca. Na última etapa de sua viagem, em Helsinque, Biden participará de uma cúpula entre líderes norte-americanos e nórdicos em 13 de julho. A Finlândia se tornou oficialmente membro da Otan em abril. O país havia solicitado a adesão em fevereiro de 2022, após a invasão russa à Ucrânia, juntamente com a Suécia, mas Estocolmo ainda aguarda o aval da aliança. “Convidada” para a Otan desde junho de 2022, sua candidatura, que deve ser ratificada pelos 31 estados membros, está bloqueada pela Turquia e Hungria. Antes de sua viagem, o presidente dos EUA receberá o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na Casa Branca na quarta-feira, 5, para discutir o processo de adesão de seu país à Otan. Os aliados ocidentais e Estocolmo têm enfatizado que a Suécia já cumpriu os termos de um acordo para se juntar à aliança pactuada com Ancara no ano passado.

*Com informações da AFP.