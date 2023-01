Biden lamenta ação policial que matou homem negro nos EUA: ‘Indignado e profundamente dolorido’

Tyre Nichols, de 29 anos, morreu após ser espancado durante uma abordagem policial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou, nesta sexta-feira, 27, a ação policial que matou um homem negro, de 29 anos, em Memphis. “Indignado e profundamente dolorido”, comentou. Em 7 de janeiro, a vítima Tyre Nichols foi abordada por cinco policiais negros e foi espancada por eles. Três dias depois Tyre morreu. Os EUA divulgaram nesta noite as imagens do crime. Ainda não há, no entanto, detalhes sobre por que Tyre foi parado pelos agentes e o motivo pelo qual foi espancado. Em comunicado, Biden disse que “as imagens divulgadas esta noite vão indignar as pessoas, com razão”. O presidente americano ainda pediu para que os manifestantes se expressarem pacificamente. “Aqueles que buscam justiça não devem recorrer à violência ou à destruição”, acrescentou.