Governo dos EUA oferece ajuda à Israel após ataque em sinagoga

Sete pessoas morreram em ataque desta sexta-feira em Jerusalém Oriental

EFE/EPA/ATEF SAFADI Ataque aconteceu em sinagoga de um assentamento em Jerusalém Oriental



O governo dos Estados Unidos ofereceu ajuda a Israel nesta sexta-feira, 27, para levar à justiça os autores do ataque contra uma sinagoga de um assentamento localizado em Jerusalém Oriental, em que sete pessoas morreram. O presidente Joe Biden ordenou que a equipe americana de segurança nacional entrasse em contato com interlocutores israelenses para oferecer “todo o apoio adequado” para atender os feridos e “levar os responsáveis deste crime horrível a ficar diante da justiça”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. “Os Estados Unidos oferecerão todo o respaldo para o governo e o povo de Israel”, garantiu responsável pela comunicação do Executivo dos EUA. Jean-Pierre ainda lamentou o “atroz ataque terrorista que ocorreu na sinagoga em Jerusalém”. Sete pessoas morreram ao serem baleadas em um ataque armado em uma sinagoga localizada em um assentamento judaico de Jerusalém oriental, em um atentado que foi comemorado por milícias palestinas, como vingança pela morte, na quinta, de dez palestinos pelas mãos de forças israelenses. O ataque de hoje foi o mais letal dos últimos anos em Israel.

*Com informações da EFE