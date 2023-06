Biden leva tombo durante cerimônia de formatura militar no Colorado; veja vídeo

Chefe de Estado tropeçou em um saco preto colocado no palco; diretor de comunicação da Casa Branca disse que o líder dos EUA está bem

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, é ajudado após cair durante a cerimônia de formatura na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, ao norte de Colorado Springs, no condado de El Paso, Colorado



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, levou um tombo nesta quinta-feira, 1, durante uma cerimônia de entrega de diplomas a formados da Academia da Força Aérea americana no estado do Colorado. Ele se levantou, com ajuda de um oficial da Força Aérea e por dois membros do Serviço Secreto – órgão responsável pela segurança do presidente e da sua família – rapidamente e voltou ao seu assento. As pessoas que estavam na cerimônia observaram tudo com preocupação, mas, por meio do Twitter, Ben LaBolt, diretor de comunicação da Casa Branca, afirmou que o chefe de Estado está bem e que ele teria tropeçado em um saco preto colocado no palco. Na gravação é possível ver líder norte-americano apontando exatamente para o local em que caiu. Biden é o presidente mais velho dos Estados Unidos e sua candidatura para disputar às eleições de 2024 é argumento para oposição, uma vez que, se for reeleito, deixaria a Casa Branca aos 86 anos. Em junho do ano passado, Biden também chamou atenção ao cair de sua bicicleta enquanto desmontava dela. Ele prendeu o pé no pedal.