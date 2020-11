Biden lidera em Michigan e Wisconsin, estados que podem definir as eleições

O democrata ultrapassou Donald Trump na apuração dos dois estados-chave, considerados de grande importância para a definição do próximo presidente dos Estados Unidos

EFE/EPA/KEVIN DIETSCH / POOL O democrata Joe Biden discursa ao lado de sua esposa Jill na noite de terça-feira (3)



O candidato do partido democrata Joe Biden está liderando, ainda que com pequenas margens de diferença, a apuração em dois estados-chave para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. No Michigan, 49,4% dos votos são favoráveis a ele, contra 49,1% dos votos para o presidente Donald Trump. Wisconsin, por sua vez, possui 49,6% de escolhas favoráveis ao democrata e 48,9% ao republicano. As duas localidades já contabilizaram 95% de suas cédulas até às 12h30 do horário de Brasília desta quarta-feira (4). Nas eleições de 2016, ambos os estados romperam com as expectativas ao elegerem Trump para a presidência, quebrando assim um longo histórico de preferência por democratas.

A vantagem de Biden em Michigan e Wisconsin pode ser reforçada com o início da contagem dos votos enviados pelo correio, já que estima-se que a maior parte das pessoas que votaram dessa maneira são favoráveis ao partido democrata. A expectativa é que esse fator também favoreça uma virada de Biden sobre Trump na Geórgia, onde até o momento o republicano lidera com 50,5%. Essas conquistas se tornaram essenciais para a campanha democrata depois da derrota na Flórida e em Ohio, onde Biden esperava vencer.

Os Estados Unidos ainda aguardam os resultados no Alasca, na Carolina do Norte, na Geórgia, em Nevada e na Pensilvânia, onde a contagem dos votos ainda pode demorar. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a maior demora do país está sendo a de Pensilvânia, que até a manhã desta quarta-feira (4) só tinha contado 5,3 milhões de votos. Até agora, 54% dos votos desse estado são favoráveis a Trump, contra 44,8% dos votos para Biden.