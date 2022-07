Biden pode declarar ‘emergência climática’ nos EUA para salvar agenda ambiental

Líder norte-americano viaja para Massachusetts na quarta-feira, 20, e vai falar sobre enfrentar a crise climática e aproveitar a oportunidade para criar empregos e reduzir custos para as famílias

SAUL LOEB / AFP Biden viaja para Massachusetts e, possivelmente, declarar 'emergência climática'



O presidente Joe Biden pode declarar até o final desta semana ‘emergência climática’ nos Estados Unidos para salvar agenda ambiental, segundo a imprensa norte-americana. Essa ação é uma forma de fazer frente à crise climática. De acordo coma agência de notícia Associated Press, ele viajará para Massachusetts na quarta-feira, 20, para promover seus esforços para combater às mudanças climáticas. A pressão sobre Biden para emitir uma declaração, aumento depois que o senador Joe Marchin, desistiu das negociações sobre a legislação climática. Na manhã desta terça-feira, 19, a Casa Branca informou que Biden deve falar sobre “enfrentar a crise climática e aproveitar a oportunidade de um futuro de energia limpa para criar empregos e reduzir custos para as famílias”. Segundo um funcionário que falou sobre condição de anonimato, o líder dos EUA “deixou claro que se o Senado não agir para enfrentar a crise climática e fortalecer nossa indústria doméstica de energia limpa, ele o fará”, acrescentando que estão “considerando todas as opções e nenhuma decisão foi tomada”. Essa discussão, vem em um momento em que uma segunda onda de calor caiu sobre o país – o mesmo cenário que acontece na Europa.