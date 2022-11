‘Biden pressionou Bolsonaro e interferiu nas eleições brasileiras’, acusa âncora da Fox News

Jornalista já entrevistou a família do atual presidente da República durante sua campanha à reeleição; incriminação do norte-americano durante programa ocorre sem provas

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Âncora da Fox News, Tucker Carlson já entrevistou o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, em julho deste ano



O jornalista e âncora da Fox News, Tucker Carlson utilizou seu espaço na programação da emissora norte-americana para acusar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a Agência Central de Inteligência (CIA) de pressionarem o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), e interferirem nas eleições brasileiras. Segundo o comunicador, o governo democrata levanta bandeiras que pregam eleições livres e justas, mas interfere na realização dos pleitos em diversos países. “Neste caso, nas eleições do Brasil, [a interferência ocorre] há mais de um ano”, disse. Carlson afirma que não especula sobre o assunto, mas não apresenta provas que corroborem com sua acusação. Em seguida, o profissional informou que o diretor da CIA pressionou o atual mandatário brasileiro a aceitar o resultado da eleição antes da disputa eleitoral acontecer. “Você não tem obrigação de aceitar os resultados de uma eleição injusta. O candidato deles [do partido Democrata], Lula da Silva, supostamente venceu e você não tem permissão para sugerir o contrário”, afirmou. Por fim, o jornalista aponta para uma “supressão massiva” dos direitos de questionar a legitimidade da eleição. Carlson é figura próxima do presidente Jair Bolsonaro e, em julho deste ano, veio ao Brasil para entrevistar o chefe do Executivo federal no Palácio do Planalto. No local, após a realização das perguntas, ganhou um cocar de presente do presidente da República.