Biden reafirma apoio ao ingresso da Suécia na Otan: ‘Ansioso’

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden recebeu o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, para expressar o apoio total de Washington à entrada do país nórdico na Otan



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta quarta-feira, 5, na Casa Branca, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, para expressar o apoio total de Washington à entrada do país nórdico na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A declaração acontece a poucos dias da realização da cúpula da Aliança Atlântica, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de julho em Vilnius, capital da Lituânia. Por outro lado, a Turquia e a Hungria ainda mantêm o veto ao ingresso da Suécia, que há um ano pediu para se juntar à Finlândia na organização transatlântica. No início da reunião no Salão Oval, Biden classificou a Suécia como “um amigo e parceiro valioso” e disse que está “ansioso” por sua entrada na Otan. “É muito importante”, respondeu o presidente americano quando questionado sobre o significado da adesão sueca. Por sua vez, Kristersson agradeceu a Biden pelo “amável convite”, bem como pelo seu “forte apoio à adesão da Suécia à Otan”, uma aliança para a qual Estocolmo tem “coisas a contribuir”, segundo garantiu. O primeiro-ministro sueco acrescentou que seu país e os EUA compartilham “muitos valores e prioridades” diante de desafios como a guerra na Ucrânia, a crise climática e “a ameaça que a China representa para as democracias”. Posteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, defendeu em coletiva de imprensa que a Suécia deve ingressar na Otan “o mais rápido possível” devido às fortes capacidades militares, compartilhamento dos valores da aliança e porque “contribuirá para a segurança europeia”.

*Com informações da EFE.