Biden recebe apoio do senador Bernie Sanders, uma das principais vozes da esquerda americana

Parlamentar escreveu coluna no ‘New York Times’ dizendo que o presidente ‘pode não ser o candidato ideal, mas ele deve ser o candidato’

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Cerca de 20 parlamentares democratas solicitaram que Joe Biden desista da corrida



Sob pressão para abandonar a corrida presidencial devido a dúvidas sobre sua saúde e a crescentes pedidos de parlamentares, o presidente americano Joe Biden recebeu neste sábado (13) um apoio importante: o do senador Bernie Sanders, umas das principais vozes da esquerda americana. “Basta! O Sr. Biden pode não ser o candidato ideal, mas ele deve ser o candidato”, escreveu Sanders em uma coluna no jornal “New York Times”. O senador independente pediu para que os democratas parem de discutir e se concentrem no objetivo principal. A coluna foi publicada em um momento em que Biden enfrenta pressão de parlamentares democratas e doadores para renunciar à candidatura, após um desempenho considerado desastroso no primeiro debate eleitoral. Até agora, cerca de 20 parlamentares solicitaram que ele desista da corrida.

Sanders reconheceu que Biden, de 81 anos, está envelhecendo, mas defendeu sua candidatura contra Donald Trump, ressaltando que Trump “tem 34 condenações por crimes graves e disse milhares de mentiras”. “Sim, eu sei. O Sr. Biden está envelhecendo, comete gafes, caminha com dificuldade e teve um debate desastroso contra Trump. Mas também sei que a eleição presidencial não é um concurso de entretenimento. Não começa nem acaba com 90 minutos de debate”, escreveu o senador. Sanders afirmou que Biden foi “um presidente democrata bom e decente, com um registro de conquistas reais” e que, “pelo bem-estar das futuras gerações, ele deve vencer”. O parlamentar, que perdeu as primárias democratas de 2020 para Biden, declarou que fará o que estiver ao seu alcance “para ver o presidente reeleito”.

