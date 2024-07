Trump ironiza gafe de Biden em coletiva da Otan e democrata replica nas redes sociais

Ontem, Biden confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com Trump; mais cedo, antes da coletiva, ele já havia chamado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin

O ex-presidente e provável candidato Republicano à disputa pela Casa Branca, Donald Trump, ironizou a gafe do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em coletiva de imprensa na quinta-feira (11). “O não confiável Joe começou sua coletiva de imprensa ‘Big Boy’ com: ‘Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente, embora eu ache que ela não era qualificada para ser presidente'”, escreveu o ex-presidente em post na sua rede social “Muito bem, Joe”, completou. Ontem, Biden confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com Trump. Mais cedo, antes da coletiva, ele já havia chamado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin. A declaração ocorreu em discurso ao final da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington, ontem.

Kamala é tida como candidata natural caso Biden abra mão da disputa. A pressão interna no Partido Democrata é crescente para que o presidente abandone sua candidatura após o desempenho desastroso no debate de 27 de junho. O presidente dos EUA replicou o comentário de Trump. “A propósito: sim, eu sei a diferença. Um é promotor e o outro é criminoso”, disse em post no X.

By the way: Yes, I know the difference. One’s a prosecutor, and the other’s a felon. pic.twitter.com/65kYp6m90Z — Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2024

