Biden reduz vantagem de Trump na corrida presidencial 

Que as eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano será uma revanche do último pleito, não e mais novidade. Contudo, a disputa dever ser bastante apertada. Isso porque Joe Biden, atual presidente norte-americano, reduziu para dois pontos percentuais a vantagem do ex-mandatário Donald Trump, em um momento em que a maioria dos eleitores tem opiniões negativas sobre ambos os candidatos. De acordo com a pesquisa da emissora “NBC News” divulgada no domingo, Biden reduziu a vantagem anterior de Trump para apenas dois pontos (44% contra 46%) nessa disputa, uma melhora em relação à pesquisa de janeiro, quando a diferença era de cinco pontos percentuais (42% contra 47%) a favor de Trump. Nesse confronto direto entre Biden e Trump, a proporção de pessoas que dizem ter grande interesse na corrida presidencial atingiu seu nível mais baixo em quase 20 anos, com apenas 64% dos eleitores registrados tendo grande interesse na eleição.

A pesquisa foi realizada de 12 a 16 de abril, em um momento muito turbulento na política dos EUA, coincidindo com o início do julgamento criminal de Trump em Nova York, assim como com novos ataques e tensões crescentes no Oriente Médio. Embora Biden, de 81 anos, vença Trump, de 77, nas questões de direito ao aborto e unificação do país, o republicano está à frente em relação à concorrência e ao enfrentamento da inflação. A última pesquisa nacional da “NBC News” descobriu que a inflação e a imigração estão no topo da lista das questões mais importantes que o país enfrenta, enquanto apenas um terço dos eleitores credita a Biden a melhora da economia.

