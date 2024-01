Biden reforça a Netanyahu necessidade da criação de Estado palestino

Primeiro-ministro de Israel já afirmou ser contra à criação do território

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL O presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta sexta-feira, 19, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a necessidade de um Estado palestino fazer parte das discussões para resolver o conflito entre Israel e Hamas. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou em entrevista coletiva que Biden conversou com Netanyahu por telefone sobre a situação pós-guerra na Faixa de Gaza e a importância de criar dois Estados com a segurança de Israel. A fala veio após Netanyahu ter expressado na última quinta-feira, 18, sua oposição à criação de um Estado palestino. Kirby ressaltou que Biden entende que o objetivo não será alcançado logo e que exigirá muito trabalho de todos os lados. “O presidente mantém sua crença na promessa e na possibilidade de uma solução de dois Estados. Ele reconhece que isso exigirá esforço e liderança e está pronto para contribuir com seu trabalho para que esse resultado seja alcançado”, disse. Essa foi a primeira vez em que os dois conversaram neste ano. Além dos Estados Unidos, a União Europeia também é a favor da criação de dois Estados após o fim da ocupação em Gaza.

*Com informações da EFE