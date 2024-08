Biden reitera apoio de defesa a Israel em ligação com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos,reforçou seu apoio à segurança de Israel em ligação com o primeiro-ministroBiden disse que vai seguir apoiando a defesa israelense contra ameaças, inclusive com mísseis balísticos e drones. A ligação acontece durante a escalada de tensões entre Israel e Irã, Hezbollah e Hamas. Na ligação, Biden mencionou também a necessidade de renovados esforços por redução das tensões no Oriente Médio. A vice-presidente Kamala Harris também participou da conversa.