Biden sanciona lei que suspende teto da dívida dos EUA

Sanção evita o que teria sido o primeiro calote da história do governo americano

Brendan SMIALOWSKI / AFP Presidente Joe Biden sanciona lei que suspende o teto de US$ 31,4 trilhões para a dívida do governo norte-americano



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou neste sábado, 3, a lei que suspende o teto de US$ 31,4 trilhões para a dívida do governo norte-americano, evitando o que teria sido o primeiro calote da história do país. Nessa semana, o Congresso aprovou a “Lei de Responsabilidade Fiscal de 2023”, que suspende o teto da dívida pública americana até janeiro de 2025 e fixa determinados objetivos orçamentários. Sem esta legislação, aprovada na quinta-feira pelo Senado, de maioria democrata, e na quarta-feira pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, a maior economia do mundo corria o risco de não poder honrar com seus compromissos a partir de segunda-feira, 5. “Nada teria sido mais irresponsável nem mais catastrófico”, afirmou Biden em seu discurso na sexta-feira, 2. “Encontrar um consenso para além das diferenças partidárias é difícil. A unidade é difícil, mas nunca devemos deixar de tentar”, acrescentou o presidente, repetindo a mensagem de reconciliação que marcou o início de seu mandato e que agora é o lema de sua campanha para 2024.