Biden se defende de acusações de Trump e diz ter autorizado uso de caneta automática em documentos

O ex-presidente é alvo de investigação da atual administração por ter emitido inúmeros perdões antes de deixar o cargo, inclusive ao seu filho Hunter; republicano diz que ações são ilegais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se posicionou contra as críticas de Donald Trump a respeito de sua capacidade de governar. Em uma entrevista ao The New York Times, Biden garantiu que todas as decisões relacionadas a perdões e indultos presidenciais foram tomadas por ele, utilizando uma caneta automática, um equipamento comum entre os presidentes. As decisões de Biden, que incluíram a redução de penas para crimes não-violentos ligados a drogas e a conversão da pena de morte em prisão perpétua para 37 indivíduos dos 40 que esperavam a execução, foram alvo das acusações de Trump. O presidente argumenta que esses perdões são ilegais, alegando que foram assinados sem seu conhecimento. Trump também anunciou uma investigação para verificar se assessores de Biden ocultaram seu suposto “declínio cognitivo”.

Durante a entrevista, Biden esclareceu que as ordens sobre os perdões foram dadas verbalmente e documentadas em e-mails internos. Ele defendeu a legalidade do uso da caneta automática e explicou que os perdões concedidos a membros de sua família, incluindo seu filho Hunter Biden, condenado por fraude fiscal e posse ilegal de arma, foram motivados pelo receio de represálias por parte de Trump. Além disso, Biden criticou Trump e os republicanos, chamando-os de mentirosos e insinuando que eles tentam desviar a atenção de suas próprias falhas.

“Eles são mentirosos, e todos sabem disso. Eles sabem disso. Quero dizer, isso é… veja, o que eles, eles têm um ótimo negócio aqui. Eles têm ido tão mal. Eles mentiram tão frequentemente sobre quase tudo que estão fazendo. O melhor que podem fazer agora é mudar o foco e focar em outra coisa. E isso é… Eu acho que é disso que se trata”, disse Biden ao jornal americano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Biden, que venceu Trump nas eleições de 2020, desistiu da corrida presidencial de 2024, pela pressão gerada por membros do próprio partido, especialmente após um debate que evidenciou suas dificuldades de comunicação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias