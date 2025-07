Irã diz que ‘não tem data’ para conversar com EUA sobre seu programa nuclear

Nesta segunda-feira, Masoud Pezeshkian afirmou que seu país estava ‘a favor da diplomacia e do compromisso construtivo’, em uma mensagem publicada no site da presidência

Foto da Presidência iraniana / AFP Em 22 de junho, os Estados Unidos bombardearam o centro subterrâneo de enriquecimento de urânio de Fordo



O Irã indicou, nesta segunda-feira (14), que não descarta uma reunião com os Estados Unidos para conversar sobre seu programa nuclear, mas esclareceu que ainda não foi marcada “nenhuma data”. Israel e os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, suspeitam que o Irã queira adquirir uma bomba atômica. Teerã nega ter ambições militares desse tipo e afirma que desenvolve energia nuclear para fins civis, sobretudo energéticos. Desde abril, Irã e Estados Unidos realizaram cinco rodadas de negociações por meio do mediador Omã, antes de Israel lançar um ataque surpresa contra o Irã em 13 de junho, desencadeando uma guerra de 12 dias. Teerã e Washington deveriam se reunir em 15 de junho em Omã, mas as conversações foram canceladas devido à guerra, na qual os Estados Unidos também intervieram em 22 de junho.

Nesta segunda-feira (14), o presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que seu país estava “a favor da diplomacia e do compromisso construtivo”, em uma mensagem publicada no site da presidência. “Seguimos acreditando que a janela da diplomacia permanece aberta e continuaremos nesse caminho pacífico com seriedade”, acrescentou. Antes dessas declarações, Teerã havia indicado que não descartava uma retomada das conversações com os Estados Unidos.

“Por enquanto, nenhuma data, hora ou local específico foi definido para uma reunião”, declarou o porta-voz da chancelaria Esmail Baqai, quando os jornalistas lhe perguntaram sobre um possível encontro entre Abbas Araqchi, ministro das Relações Exteriores, e Steve Witkoff, enviado especial americano. “Levamos a sério o processo de negociação, entramos nele de boa fé, mas, como todos viram, o regime sionista (Israel), em coordenação com os Estados Unidos, atacou militarmente o Irã antes de uma sexta rodada” de conversações, enfatizou Baqai. “Os Estados Unidos cometeram uma violação flagrante do direito internacional durante um processo diplomático”, acrescentou o porta-voz diplomático iraniano.

Em 22 de junho, os Estados Unidos bombardearam o centro subterrâneo de enriquecimento de urânio de Fordo, ao sul de Teerã, e as instalações nucleares de Isfahan e Natanz (centro do Irã). O alcance exato dos danos é desconhecido. Durante a guerra, Israel realizou centenas de ataques contra instalações nucleares e militares iranianas e matou cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. O Irã respondeu disparando mísseis e drones contra Israel.

