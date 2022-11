Biden tenta mobilizar eleitores as vésperas das ‘midterms’ para minimizar ameaça dos republicanos

Presidente dos EUA afirmou que democracia está em jogo nas eleições de meio de mandato e pediu que as pessoas não deixem de votar e protegê-la

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Futuro de governo de Biden pode estar ameaçado com o resultado nas midterms



A um dia das midterms, eleição de meio de mandato, que vão ser realizadas na terça-feira, 8, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está ameaçado pelos republicanos que devem se tornar maioria na Câmara dos Representantes, o líder tenta mobilizar eleitores. No domingo, 6, ele mobilizou suas tropas em defesa da democracia. “Se todos vocês forem votar, a democracia estará apoiada, não é uma brincadeira”, disse o presidente democrata para um público majoritariamente comprometido com sua causa, na Universidade Sarah Lawrence, no norte de Nova York, um estado tradicionalmente democrata. “Agora é o momento para que sua geração a defenda, a preserve, a escolha”, insistiu, após recordar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por partidários do republicano Donald Trump. As pesquisas apontam que a oposição tem boas chances de desbancar os democratas e levar a melhor, o que, consequentemente, dará força para o partido nas próximas eleições presidenciais, marcadas para 2024. O resultado do dia 8 de novembro poderá ser decisivo. Biden implora aos americanos “maiorias folgadas” para conseguir evitar as regras legislativas que, hoje, impedem-o de legalizar o aborto em todo país ou proibir rifles de assalto. Os republicanos, por sua vez, prometem liderar uma luta contra a inflação — uma das mais altas que o país já enfrentou.

Uma possível vitória dos republicanos deixa o partido e Trump fortalecidos para as próximas eleições que vão ser realizadas em 2024. De acordo com o jornal norte-americano, New York Times, há expectativa que o ex-presidente dos Estados Unidos vai anunciar sua candidatura ainda no mês de novembro. Este último também discursou no domingo, em um estado favorável aos republicanos, Flórida. Em Miami, Trump seguiu alimentando a expectativa de uma declaração iminente de sua candidatura presidencial em 2024. “Provavelmente terei que fazer isso de novo”, brincou o republicano em seu discurso. Os simpatizantes começaram a gritar “Mais quatro anos”, em referência ao período do mandato presidencial nos Estados Unidos. Trump pediu que todos permaneçam “atentos” a seu último comício para a campanha das eleições de meio de mandato, nesta segunda-feira em Ohio. Em um país com divisões partidárias mais profundas que nunca, os partidos tentam convencer a maior quantidade possível de simpatizantes a comparecer às urnas.

*Com informações da AFP