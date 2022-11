Biden prevê vitória democrata nas eleições legislativas e ressalta melhora na economia

No entanto, pesquisas de intenção de voto demonstram que o controle do Congresso norte-americano será do Partido Republicano; presidente dos Estados Unidos apontou a inflação como o alvo de combate em sua gestão

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Presidente dos EUA, Joe Biden acredita numa virada democrata nas eleições legislativas, embora as pesquisas indiquem o contrário



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou as “melhoras econômicas” de sua gestão durante turnê de campanha na última sexta-feira, 4. Na luta para que o partido Democrata vença as eleições legislativas de meio de mandato, o mandatário esteve na empresa de comunicações Viasat, em Carlsbad, na Califórnia, e apontou a melhora na criação de empregos como um sinal de progresso de sua administração. Nas palavras do chefe do Executivo norte-americano, haverá uma conversa “esclarecedora” com as empresas de petróleo em breve para que seus lucros recordes sejam revistos, já que a população atualmente paga um dos preços mais altos na história nas bombas de combustível. “Pessoal, nossa economia continua crescendo e criando empregos mesmo com os preços da gasolina caindo. Também sabemos que as pessoas estão lutando contra a inflação”, apontou Biden. De acordo com o democrata, a luta contra a inflação é sua prioridade para os próximos meses e a batalha poderá definir o humor dos eleitores para a escolha de seus representantes nas eleições legislativas nas próximas semanas. Previsões mostram que o partido Republicano está próximo de retomar o controle da Câmara dos Deputados e do Senado, o que dificultaria o andamento da atual gestão. O presidente, porém, acredita no potencial democrata. “Vamos vencer desta vez. Sinto-me muito bem com nossas chances”, apostou. Nos próximos dias, o mandatário irá se encontrar com Barack Obama para uma aprição conjunta na Filadélfia para encerrar a turnê de campanha.

*Contem informações da Reuters