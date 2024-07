Biden testa positivo para a Covid-19 e cancela discurso em Las Vegas

Presidente americano apresenta sintomas leves como coriza, tosse e mal-estar; segundo a Casa Branca, ele viajará para Delaware, onde ficará isolado e continuará a desempenhar suas funções

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Segundo a Casa Branca, Biden tomou todas as vacinas contra a Covid-19, apresenta sinais vitais normais e tem temperatura corporal de 36,5ºC



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 enquanto estava em uma viagem de campanha em Las Vegas. De acordo com a Casa Branca, ele apresenta sintomas leves, como coriza, tosse e mal-estar. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou que Biden planeja viajar para sua casa de férias em Delaware, onde ficará isolado e continuará a desempenhar suas funções plenamente. Os médicos do presidente monitoram sua condição e aguardam os resultados de um exame PCR para confirmar o diagnóstico. O democrata cancelou um discurso que estava programado para um evento em Las Vegas, onde era esperado para falar ao público latino. A ausência foi confirmada por um membro da organização do evento. Antes de embarcar para Delaware, Biden disse a jornalistas que estava se sentindo bem, embora não estivesse usando máscara no momento, conforme relatos da imprensa norte-americana.

A Casa Branca afirmou que Biden, que tomou todas as vacinas contra a Covid-19, apresenta sinais vitais normais, com temperatura corporal de 36,5ºC e oximetria de pulso em 97%. Em entrevista ao canal BET News, o democrata mencionou que consideraria abandonar a candidatura à reeleição caso seus médicos identificassem algum problema de saúde significativo. Biden já havia enfrentado problemas de saúde anteriormente, como um resfriado forte em junho, que ele justificou ter afetado seu desempenho em um debate contra Donald Trump.

Enquanto Biden enfrenta pressão para desistir da candidatura à reeleição, uma pesquisa do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos AP-NORC mostrou que 65% dos eleitores democratas preferem que ele não concorra novamente. Apesar disso, uma pesquisa da Ipsos indica que ele e Trump estão tecnicamente empatados na intenção de voto, com 43% e 41%, respectivamente. Os democratas planejam adiantar a oficialização da candidatura por meio de uma votação virtual, prevista para a primeira semana de agosto, antes da Convenção Nacional do partido, tradicionalmente marcada para 19 de agosto. A discussão para a nomeação antecipada ocorre após a confirmação de Trump como candidato republicano à Casa Branca.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira