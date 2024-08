Bill Clinton ironiza idade de Trump e afirma que escolha por Kamala é ‘clara’ para os EUA

Convenção democrata começou na segunda-feira (19) e termina nesta quinta (22); além de Kamala Harris e seu vice, Hillary Clinton, Joe Biden, Michelle e Barack Obama fizeram discursos incisivos

SAUL LOEB/AFP "Kamala Harris trabalhará para resolver nossos problemas, aproveitar nossas oportunidades, aliviar nossos medos", afirmou ex-presidente



Durante o último e terceiro dia da Convenção Democrata, realizada em Chicago, nos Estados Unidos, o ex-presidente americano Bill Clinton defendeu a candidatura de Kamala Harris e lançou críticas contra Donald Trump. “Em 2024, temos uma escolha bem clara, me parece”, disse Clinton. “Kamala Harris, para o povo, e o outro cara, que provou ainda mais do que na primeira tentativa, que ele é sobre mim, eu mesmo e eu. Kamala Harris trabalhará para resolver nossos problemas, aproveitar nossas oportunidades, aliviar nossos medos e garantir que cada americano, independentemente de como vote, tenha uma chance de perseguir seus sonhos”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ex-presidente também ironizou a idade de Trump, que tem 78 anos. “Dois dias atrás, completei 78 anos, o homem mais velho da minha família por quatro gerações. E a única vaidade pessoal que quero afirmar é que ainda sou mais jovem que Donald Trump”. Kamala Harris é a única candidata nesta corrida que tem a visão, a experiência, o temperamento, a vontade e, sim, a alegria pura para fazer algo. Quero dizer, veja, o que o oponente dela faz? Fala sobre ele mesmo. Então, da próxima vez que ele fizer um discurso, não conte as mentiras, conte os ‘eus”.

Evento começou na segunda-feira (19) e irá terminar nesta quinta (22). Além de Kamala Harris e de seu vice, Tim Walz, Hillary Clinton, Joe Biden, Michelle e Barack Obama, Nancy Pelosi, entre outros, participam do evento ao longo dos quatro dias. A estratégia do Partido em apostar na viralização do conteúdo pela internet tem funcionado. Mais de 200 influenciadores foram credenciados para a convenção. Além disso, também foram convidadas famílias de eleitores e outras figuras políticas menores e locais para discursar.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte