Forças Armadas do Irã negam excesso de peso em helicóptero que causou morte de presidente

‘O que é mencionado na informação da Fars sobre a presença de duas pessoas a mais, violando os protocolos de segurança, é completamente falso’, afirmou o Estado-Maior, segundo a TV estatal

Ed Jones/AFP O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero no dia 19 de maio de 2024



O Estado-Maior das Forças Armadas iranianas desmentiu nesta quarta-feira (21) a agência de notícias local Fars, que atribuiu parcialmente o acidente de helicóptero que causou a morte do presidente Ebrahim Raisi ao excesso de peso. A investigação do acidente, ocorrido em maio, “foi bem conduzida”, ressaltou antes a Fars, que citou uma fonte da segurança. Segundo a agência, a investigação atribuiu o acidente às condições meteorológicas ruins e à incapacidade do helicóptero de ganhar altitude devido ao excesso de passageiros. A apuração concluiu que havia dois passageiros a mais a bordo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O que é mencionado na informação da Fars sobre a presença de duas pessoas a mais, violando os protocolos de segurança, é completamente falso”, desmentiu o Estado-Maior, segundo a TV estatal. O Exército do Irã declarou em maio não ter encontrado provas de atividade criminosa que pudesse ter causado a queda do avião, que transportava o presidente e outras sete pessoas, incluindo um ministro.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira