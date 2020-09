BioNTech e Pfizer são autorizadas a testar vacina contra o coronavírus na Alemanha

Caso seja permitida a aplicação, as empresas preveem administrar até 100 milhões de doses até o fim deste ano

EFE/EPA/WU HONG BioNTech e Pfizer vão testar vacina contra a Covid-19 na Alemanha



A companhia farmacêutica alemã BioNTech informou nesta segunda-feira (7) que, junto com a americana Pfizer, foi autorizada a testar também na Alemanha a vacina que desenvolveram contra o novo coronavírus. De acordo com comunicado, a autorização à vacina BNT162b2 foi dada pelo Paul-Ehrlich-Institut, o órgão regulador local. A pesquisa na Alemanha é parte de um programa global que a BioNTech e a Pfizer iniciaram em julho, com a participação de 30 mil pessoas, entre 18 e 85 anos, para avaliar a eficácia da vacina.

O estudo global acontecerá em 120 países do mundo, inclusive, naqueles em que se avalia existir uma transmissão “significativa” do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. Caso o teste clínico seja bem-sucedido, as autoridades reguladoras poderiam revisar a BNT162b2 em outubro. Caso seja permitida a aplicação, Pfizer e BioNTech preveem administrar até 100 milhões de doses até o fim deste ano, e 1,3 bilhão até o fim de 2021.

*Com EFE