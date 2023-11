Black Friday nos EUA bate recorde com US$ 9,8 bilhões em vendas pela internet

País registra aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; norte-americanos aproveitaram os descontos em brinquedos e dispositivos eletrônicos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO EUA bateram recorde de vendas nesta Black Friday



As vendas online da Black Friday nos Estados Unidos totalizaram US$ 9,8 bilhões (R$ 48 bilhões), um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, e bateram recorde, informou a Adobe Analytics, neste sábado, 25. A empresa, que analisa os dados das plataformas online dos principais varejistas do país, já havia divulgado números históricos do dia anterior nos EUA, na quinta-feira de Ação de Graças, quando as vendas online totalizaram US$ 5,6 bilhões, um aumento de 5,5% em relação a 2022. Na Black Friday, o maior dia de compras do país, os americanos aproveitaram os descontos em brinquedos e dispositivos eletrônicos, sendo que os mais vendidos no comércio eletrônico foram as estruturas de jogos KidKraft, surpresas da Mini Brands, TVs e smartwatches.

O principal analista da empresa, Vivek Pandya, disse em comunicado que a Black Friday “reafirmou sua posição dominante” na temporada de festas (novembro-dezembro) graças à demanda ajudada por preços mais baixos e descontos “que tentaram até mesmo os consumidores mais cautelosos”. A empresa de tecnologia Salesforce, que analisa as transações dos consumidores na internet, divulgou neste sábado números ainda mais otimistas: as vendas online para a Black Friday nos EUA foram de 16,4 bilhões (aumento de 9%) e, globalmente, de 70,9 bilhões (aumento de 8%). Além dos números do comércio eletrônico, as vendas em lojas físicas, para as quais não há previsões e que continuam sendo as mais importantes, terão que ser adicionadas posteriormente, já que a maioria dos americanos faz compras pessoalmente durante esses dias de vendas, apesar da facilidade de gastar em um “clique”. Para a Cyber Monday, que é o maior dia de vendas online nos EUA, a Adobe prevê outro recorde, de cerca de US$ 12 bilhões, o que representaria um aumento de 6% em relação ao ano passado.

*Com informações da EFE