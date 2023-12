Blinken pede a ministro da Defesa de Israel que evite vítimas civis em Gaza

EUA não assinaram resolução da ONU que pede pela entrada pacífica de insumos na Faixa de Gaza

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fala durante uma conferência de imprensa, concluindo uma reunião de dois dias dos Ministros das Relações Exteriores do G7



Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, solicitou ao ministro da Defesa da Israel, Yoav Gallant, que tome as medidas necessárias para evitar morte de civis na ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. Em conversa ao telefone, eles discutiram esforços para garantir a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, com o objetivo de aumentar o fluxo de ajuda humanitária aos palestinos. “O secretário Blinken reiterou que Israel deve tomar todas as medidas possíveis para evitar danos aos civis e ressaltou o compromisso dos EUA de promover medidas tangíveis para a realização de um futuro Estado palestino”, diz o comunicado emitido pelo Departamento de Estado.

Blinken enfatizou a necessidade de evitar que o conflito se expanda na região e pediu medidas para reduzir a tensão na Cisjordânia, com a intenção de diminuir o conflito com o Hezbollah no Líbano. As Forças de Defesa de Israel (FDI) continuam bombardeando a Faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde do território, já são 20.057 mortos e 53.320 feridos, a maioria crianças, mulheres e idosos.

Apesar do Conselho de Segurança da ONU ter emitido uma resolução na sexta-feira, 22, para aumentar a ajuda humanitária em Gaza, após uma semana intensas de negociações. Os EUA se abstiveram. Desde o início do conflito, os EUA vetaram duas resoluções do Conselho de Segurança que pediam pelo cessar-fogo no território palestino, com a justificativa de que uma possível trégua seria utilizada pelo Hamas para se rearmar e atacar Israel novamente.

*Com informações da EFE