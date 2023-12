Policiais vestidos de Papai Noel prendem traficantes de drogas no Peru

Dois homens foram presos e centenas de pacotes de pasta de cocaína e maconha foram apreendidos

Peruvian National Police / AFP Esquadrão policial utiliza estratégia para distrair suspeitos



Agentes vestidos de papai noel lançaram neste sábado, 23, uma operação policial em um bairro localizado no norte da cidade de Lima, no Peru, contra uma gangue de tráfico de drogas. O esquadrão policial surpreendeu dois homens que vendiam insumos para cocaína e maconha na cidade de Huaral, a 70 quilômetros ao norte da capital peruana. Durante a ação, dois homens foram presos e centenas de pacotes de pasta de cocaína e maconha foram apreendidos, cujo valor não foi quantificado pelas autoridades.

“O pessoal do Grupo Terna se vestiu de papai noel para passar despercebido neste bairro perigoso”, disse o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional. “A estratégia foi bem-sucedida. O Natal chegou para as renas do mal”, acrescentou o oficial. Na celebração do Halloween, por exemplo, uma operação semelhante foi realizada contra supostos traficantes de drogas. Em 2022, o Peru apreendeu 86,4 toneladas de drogas e substâncias ilícitas. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), Peru e a Colômbia estão entre os maiores produtores mundiais de cocaína e da folha de coca.

*Com informações da AFP