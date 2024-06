Boeing lança cápsula Starliner em sua primeira missão tripulada após duas tentativas frustradas

Expectativa é que a nave espacial se acople à Estação Espacial Internacional às 13h15 desta quinta-feira (6), retornando à Terra após aproximadamente oito dias

A cápsula Starliner CST-100, desenvolvida pela Boeing em parceria com a Nasa, finalmente foi lançada em sua primeira missão tripulada após dois adiamentos. O foguete Atlas 5 decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, levando a espaçonave rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Com esse feito, a Boeing se torna a segunda empresa do mundo com capacidade de levar astronautas ao espaço em seu próprio veículo. O lançamento ocorreu às 11h52 (horário de Brasília), com a separação dos estágios do foguete 15 minutos após a decolagem. A cápsula seguiu seu voo e entrou em órbita cerca de meia hora depois. A expectativa é que a Starliner se acople à Estação Espacial Internacional (ISS) às 13h15 desta quinta-feira (6), retornando à Terra após aproximadamente oito dias.

A bordo da cápsula estão os astronautas da Nasa Barry Eugene Wilmore, comandante, e Sunita Williams, piloto. Ambos experientes, já realizaram missões anteriores à ISS e são especialistas em engenharia elétrica e física, respectivamente. “Suni e eu estamos honrados em compartilhar esse sonho de voo espacial com cada um de vocês”, disse Wilmore, comandante do voo de teste, pouco antes da decolagem do foguete do grupo United Launch Alliance (ULA), a empresa conjunta formada por Boeing e Lockheed Martin. O lançamento desta quarta-feira (5) foi precedido por uma tentativa abortada no início de maio, devido a um problema técnico no foguete Atlas 5. Após correções e ajustes, a Nasa e a Boeing retomaram os planos e seguiram em frente com a missão. A cápsula passou por testes e ajustes para garantir a segurança dos astronautas a bordo. A Boeing e a Nasa foram selecionadas em 2014 para o programa comercial tripulado da agência espacial americana. Atrasos e desafios técnicos marcaram o desenvolvimento da Starliner, que acumula anos de atraso e custos não previstos. O sucesso dessa missão é crucial para a Boeing, que enfrenta dificuldades em seu negócio de aviação e busca obter a certificação da Nasa para realizar viagens regulares à ISS.

