Boeing recomenda inspeção de interruptores em jatos 787 após incidente da Latam

Chad Slattery/Latam Passageiros relataram um mergulho repentino do avião da Latam em voo na Oceania



A Boeing emitiu uma recomendação para que as companhias aéreas inspecionem os interruptores nos assentos dos pilotos em seus jatos 787 Dreamliner. A medida foi tomada após um incidente envolvendo um avião da Latam, que resultou em uma perda súbita de altitude durante um voo entre a Austrália e a Nova Zelândia. A empresa recomendou que as companhias aéreas verifiquem os assentos motorizados da cabine durante a próxima manutenção das aeronaves 787. A Boeing forneceu instruções sobre como desativar os motores que movem os assentos, descrevendo a recomendação como uma “medida de precaução”.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) informou que o memorando da Boeing foi emitido em resposta ao incidente no voo da Latam. A agência convocou um painel de especialistas para revisar a mensagem da fabricante às companhias aéreas. A Latam, sediada no Chile, relatou inicialmente um “evento técnico” durante o voo, que resultou em uma forte movimentação da aeronave. Os passageiros a bordo do avião relataram um mergulho repentino. O incidente está sob investigação pelas autoridades de aviação do Chile.

