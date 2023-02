Bola de metal misteriosa aparece em praia no Japão e intriga internautas

Uma bola misteriosa de 1,5 metros de diâmetro apareceu misteriosamente em Enshuhama, uma praia do Japão, e chamou atenção dos moradores e internautas. O objeto foi encontrado por um morador que caminhava pela areia. Sua aparência incomum chamou atenção da rede de televisão local, a ‘NHK‘ que gravou imagens da bola. As autoridades locais estão investigando o objeto desconhecido, mas já adiantaram que não se trata de nenhum tipo de bomba submarina conforme tinham pensado – hipótese descartada após uma análise feita com um aparelho de raio-x mostrar que o objeto era oco. O jornal britânico ‘The Guardian’ informou que as autoridades japonesas não viram evidências de que a bola de metal seja algum dispositivo espião da Coreia do Norte ou China. Até o momento, a hipótese mais provável é que se trate de algum tipo de boia de flutuação.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023