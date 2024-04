Bolsonaro adia conversa com Elon Musk após ataque do Irã a Israel

Ex-presidente divulgou nota anunciando a suspensão do evento e lembrou que estaria em Israel se o seu passaporte não tivesse sido apreendido

A tão aguardada conversa entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), foi adiada devido ao ataque do Irã a Israel neste sábado (13). Inicialmente, a entrevista estava programada para ser transmitida pela Bolsonaro TV — canal vinculado ao ex-presidente e presente nas principais redes sociais — como uma “entrevista” entre Bolsonaro e Musk. O político do PL emitiu uma nota anunciando a suspensão do evento e lembrou que estaria em Israel se o seu passaporte não tivesse sido apreendido pela Polícia Federal em decorrência da operação que investiga suposta tentativa de golpe para que Luiz Inácio Lula da Silva fosse impedido de assumir a Presidência. “Caso meu passaporte tivesse sido liberado, como programado, hoje eu estaria em Israel”, destacou Bolsonaro, em seu comunicado.

A conversa de Bolsonaro com Elon Musk é muito aguardada pela direita brasileira, que considera o bilionário um “herói da liberdade de expressão”. O dono do X tem feito seguidas críticas aos Poderes Executivo e Judiciário do Brasil, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e suas ações relacionadas ao X, especialmente em relação às suspensões de contas de influenciadores de direita. O sul-africano naturalizado americano chegou a chamar o magistrado de “ditador” que “tem Lula na coleira”. Isso culminou na inclusão de Musk em inquéritos que investigam milícias digitais.