Governo suspende publicidade no x após embate entre Musk e Moraes

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspendeu nesta sexta-feira (12) a formalização de novos contratos de publicidade no X (antigo Twitter). A decisão ocorre após o entrave entre o bilionário Elon Musk e Alexandre de Moraes. O dono da plataforma usou o X para criticar o petista e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Musk chamou Moraes de ‘ditador’ e disse que magistrado tem Lula ‘na coleira’. O governo sustenta que a suspensão foi baseada em uma norma da Secretaria de Comunicação Social (Secom) que restringe a veiculação de anúncios governamentais em canais que promovem desinformações. A suspensão não tem prazo para terminar. A medida estará vigente até que o Planalto decida sobre um possível embargo permanente à plataforma de Musk.

Também nesta sexta, Lula publicou pela primeira vez na rede social BlueSky. Logo após a criação da conta, Lula fez a primeira publicação no perfil sobre a visita dele a uma planta frigorífica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que recebeu licença para exportar produtos para a China. Lula manteve ativa sua conta no X.

*Com informações do Estadão Conteúdo