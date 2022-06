Bolsonaro chega para Cúpula das Américas e vai se reunir com Biden nesta quinta

Presidente do Brasil vai mostrar a importância que o país tem para a segurança alimentar do planeta e defenderá o que vem sendo feito em relação a questão ambiental

Alan Santos/PR - 24/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro participará da Cúpula das Américas, evento que ocorrerá na próxima semana em território norte-americano



O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos nesta quinta-feira, 9, para participar da Cúpula das Américas e se reunir com o líder norte-americano, Joe Biden. Ele e os quatro ministros que o acompanham perderam abertura oficial do evento que foi realizada na quarta-feira, 8. Abordado pela imprensa na sua chegada a um hotel, o presidente não respondeu às perguntas, mas foi cumprimentar um grupo de sete apoiadoras conhecidas como, “Vovós de Las Vegas”, que viajaram até Los Angeles para recepcionar Bolsonaro.

Ainda nesta quinta, o líder brasileiro vai se ter um encontro bilateral com Biden. Está é a primeira vez que eles vão se reunir. Ao ser perguntado sobre a expectativa para o encontro, o almirante Flávio Rocha afirmou que são as melhores possíveis. “Tudo que interessa ao Brasil o presidente vai levar ao encontro”, afirmou. Entre os ministros que fazem parte da comitiva de Bolsonaro estão: o chanceler Carlos França; o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o titular da Justiça, Anderson Torres; e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite; além do secretário de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha.

Em campos opostos da política mundial, Bolsonaro e Biden não têm quase nada em comum, mas um convite feito às pressas pelo líder norte-americano para tentar salvar do esvaziamento a Cúpula das Américas colocará os dois frente a frente, em uma reunião bilateral que promete entregar muito pouco para os dois lados. Em discurso a empresários no Rio de Janeiro antes de viajar para os EUA na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que pretende mostrar a Biden a importância do Brasil para a segurança alimentar do planeta e defenderá o que vem sendo feito pelo país na questão ambiental.