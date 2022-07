Bolsonaro decreta luto oficial de 3 dias no Brasil pela morte Shinzo Abe

Segundo o presidente, a decisão foi tomada em ‘respeito ao povo japonês’, pelo ‘reconhecimento da amizade de Shinzo Abe com Brasil’ e em solidariedade diante de uma ‘crueldade injustificável’

Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro Jair Bolsonaro e Shinzo Abe apertam as mãos



O presidente Jair Bolsonaro (PL) decreta luto oficial de três dias no Brasil pelo assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, baleado nesta sexta-feira, 8, durante um discurso de campanha na cidade de Kashihara, na região de Nara. Abe morreu por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília, após ser socorrido para um hospital da região, mas não resistir aos ferimentos. Bolsonaro utilizou as redes sociais para anunciar o luto oficial, além de se pronunciar sobre o caso e prestar condolências e respeito ao povo japonês.

“Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor. Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão”, escreveu o presidente brasileiro, que se junta a diversas outras autoridades internacionais na comoção pela morte de Shinzo Abe nesta sexta.