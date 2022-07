Morte de Shinzo Abe provoca comoção internacional entre líderes

Ex-primeiro-ministro do Japão foi vítima de um atentado na cidade de Kashihara, na região de Nara; ele era o líder mais antigo do país

EFE/Kimimasa Mayama Ex-presidente americano, Barack Obama, ao lado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em frente ao Memorial da Paz de Hiroshima



A morte do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, vítima de um atentado na cidade de Kashihara, na região de Nara, provoca grande comoção internacional. Líderes e porta-vozes de diversos países do mundo já se pronunciaram sobre o assassinato. O primeiro deles foi o atual primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que condenou o tiroteio nos “termos mais fortes” e chamou de “absolutamente imperdoável”. O crime é o primeiro assassinato de um ex-primeiro-ministro japonês desde os dias do militarismo pré-guerra da década de 1930 e choca o país onde a violência política é rara e as armas são rigidamente controladas.

O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, se disse profundamente chocado. “Estou profundamente chocado com a notícia do assassinato de Shinzo Abe”, escreveu no Twitter. “Meus pensamentos estão com a família do nosso amigo japonês que sempre foi muito gentil com a Polônia. Que ele descanse em paz”. A Alemanha está ao lado do Japão, disse um porta-voz do governo alemão em resposta à notícia de que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu nesta sexta. O governo da França também expressou sua solidariedade. A França total solidariedade ao Japão após o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, disse o Ministério das Relações Exteriores do país. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que o assassinato do ex-primeiro-ministro Abe o deixou “atordoado e profundamente triste”.

Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que abdicou do cargo na última quinta-feira, 7, após a escalada de uma crise em seu governo, também comentou o caso: “Notícias incrivelmente tristes sobre Shinzo Abe”, disse Johnson no Twitter. “Sua liderança global em tempos desconhecidos será lembrada por muitos. Meus pensamentos estão com sua família, amigos e o povo japonês”. “O Reino Unido está com você neste momento sombrio e triste”. O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Nadhim Zahawi, também se pronunciou e enviou suas condolências ao Japão, dizendo que Abe deu a vida em busca de um objetivo nobre de tornar o mundo um lugar melhor. Anteriormente, ele havia publicado uma mensagem na qual expressava seu choque pela morte do ex-primeiro-ministro japonês, antes de qualquer confirmação, mas apagou o conteúdo. “As notícias de hoje do Japão são de partir o coração”, disse Zahawi. “Entramos na política para servir e tentar tornar o mundo um lugar melhor. Shinzo Abe perdeu a vida em busca desse nobre objetivo. Que ele descanse em paz eterna.”

A embaixada chinesa no Japão expressou condolências pela morte do ex-primeiro-ministro: “O ex-primeiro-ministro Abe fez contribuições para melhorar as relações China-Japão durante seu mandato. Expressamos nossas condolências por sua morte e enviamos nossas condolências à sua família”, disse um porta-voz da embaixada no site da embaixada.