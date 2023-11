Bolsonaro e aliados comemoram a vitória de Javier Milei na Argentina: ‘Esperança volta a brilhar na América do Sul’

Ex-presidente do Brasil demonstrou apoio ao ultraliberal durante a campanha; políticos de esquerda lamentaram resultado no país vizinho

Alan Santos/PR - 30/11/2020 Jair Bolsonaro apoiou Javier Milei na Argentina



Atuante durante toda a campanha de Javier Milei, que neste domingo, 19, tornou-se presidente da Argentina, o ex-mandatário brasileiro Jair Bolsonaro parabenizou o ultraliberal do país vizinho poucos minutos após o peronista Sergio Massa reconhecer sua derrota. “Parabéns ao povo argentino pela vitória com Javier Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”, escreveu Bolsonaro no X (antigo Twitter), destacando também as eleições americanas no ano que vem — seu aliado Donald Trump provavelmente tentará voltar à Casa Branca. No primeiro turno, o vencedor das eleições brasileiras de 2018 já havia mandado um vídeo desejando sucesso a Milei. O seu filho Eduardo Bolsonaro foi a Buenos Aires em 23 de outubro para manifestar apoio ao anarcocapitalista.

Além de Jair Bolsonaro, outros políticos conservadores celebraram o triunfo de Milei e a derrota da centro-esquerda. “ Argentina vive um novo período. Com o reconhecimento da derrota pelo candidato peronista, nossos vizinhos podem enxergar o nascer do sol da liberdade no horizonte. A derrota do Foro de São Paulo nesse importante parceiro comercial e estratégico mostra que a América Latina anseia por novos rumos”, declarou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). “A Argentina deu um voto hoje contra o discurso da esquerda. Javier Milei venceu as eleições. Vitória do povo argentino e uma boa notícia para toda a América Latina”, disse o senador Marcos Rogério (PL-RO). Já os esquerdistas lamentaram e agora fazem prognósticos temerosos para o país vizinho. “A eleição de Javier Milei é a repetição de uma tragédia. Será uma batalha duríssima, mas não tenho dúvidas que nossos irmãos argentinos resistirão com muito firmeza às cenas de um filme que já conhecemos aqui no Brasil. Não importa onde, não importa quando, contem conosco na luta contra fascismo e na defesa da democracia”, disse o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP).

Confira a repercussão da vitória de Milei

– Parabéns ao povo argentino pela vitória com @JMilei . A esperança volta a brilhar na América do Sul. – Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. – Jair Bolsonaro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 19, 2023

A ARGENTINA ACORDOU! Javier Milei derrota o candidato da esquerda Sergio Massa. Uma grande vitória da direita no continente! pic.twitter.com/EZbUR5cnlN — Carol De Toni (@CarolDeToni) November 19, 2023

PARABÉNS, POVO ARGENTINO!!! Parabéns, Javier Milei 🇦🇷 A Argentina vive um novo período. Com o reconhecimento da derrota pelo candidato peronista, nossos vizinhos podem enxergar o nascer do sol da liberdade no horizonte. A derrota do Foro de São Paulo nesse importante parceiro… pic.twitter.com/MzgfaeNnSI — Carla Zambelli (@Zambelli2210) November 19, 2023

Deixo aqui meus parabéns ao jovem Javier Milei pela vitória nas eleições presidenciais da Argentina. Que Deus o abençoe e ele faça uma grande gestão, colocando em prática os valores da liberdade econômica e da direita. E que nossos irmãos argentinos tenham um futuro próspero… — Jorginho Mello (@jorginhomello) November 19, 2023

VITÓRIA DOS ARGENTINOS! Javier Milei foi eleito presidente da Argentina! 🇦🇷 Esse resultado é a resposta do povo ao fracasso da esquerda irresponsável.

Por aqui, seguimos trabalhando para os brasileiros voltarem a ser governados por patriotas comprometidos com a Nação. @JMilei — Zucco (@deputadozucco) November 19, 2023

A eleição de Javier Milei é a repetição de uma tragédia. Será uma batalha duríssima, mas não tenho dúvidas que nossos irmãos argentinos resistirão com muito firmeza às cenas de um filme que já conhecemos aqui no Brasil. Não importa onde, não importa quando, contem conosco na luta… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 19, 2023