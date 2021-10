Bolsonaro e Fernández defendem Mercosul, e argentino cobra parabéns por vitória na Copa América

Os dois presidentes se encontraram pessoalmente durante a cúpula do G20, com direito a uma brincadeira futebolística do argentino

Ettore Ferrari/EFE/EPA O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chega à reunião do G20, em Roma



O presidente Jair Bolsonaro e o mandatário da Argentina, Alberto Fernández, falaram neste sábado, 30, em Roma, da importância que o Mercosul tem para os dois países, de acordo com fontes do governo argentino. Os dois se encontraram pessoalmente durante a cúpula do G20, com direito a uma brincadeira futebolística do argentino. Fernández brincou com o brasileiro, cobrando uma congratulação pela vitória da seleção de Messi na Copa América deste ano, realizada no Brasil.

O argentino também cumprimentou o presidente francês, Emmanuel Macron, que apoiou sua posição nas negociações da dívida de US$ 46 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo nota do Palácio do Eliseu, Macron “quis lembrar o desejo de que os membros do G20 liderassem a transição energética, em particular para o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis”. Eles também analisaram “as crises regionais na América Latina, em particular na Venezuela e na Nicarágua”. Por fim, os dois presidentes lembraram a importância para a Argentina de continuar o diálogo com o FMI sobre a reestruturação da dívida do país.