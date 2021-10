No G20, Bolsonaro valoriza investimento em infraestrutura e avanço da vacinação

Presidente citou o pagamento do auxílio emergencial aos mais vulneráveis, a preservação dos empregos e afirmou que ‘mais de 94%’ dos adultos brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina

EFE/EPA/ETTORE FERRARI / POOL Presidente Jair Bolsonaro falou sobre o avanço da"vacinação contra a Covid-19 no Brasil na reunião do G20



O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o avanço da “vacinação voluntária” contra a Covid-19 no Brasil neste sábado, 30, durante discurso de abertura da reunião do G20 (grupo que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo), em Roma, na Itália. Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo citou que “mais de 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina” e reconheceu os impactos da pandemia, afirmando que as economias estão sendo recuperadas “à medida que a crise sanitária é superada”. Segundo ele, o desafio dos países é garantir um “crescimento econômico mais estável e equitativo”. “O Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis.”

“Estamos igualmente comprometidos com uma agenda de reformas estruturantes, essenciais para uma retomada econômica sustentada”, afirmou, citando volume de US$ 110 bilhões em investimentos para infraestrutura e assegurando que a expectativa é “alcançar valores ainda superiores até 2022”. Ainda em seu discurso, Bolsonaro defendeu “um comércio internacional livre de medidas distorcidas e discriminatórias” para a construção de soluções que visem a “recuperação e o desenvolvimento sustentável“. O líder do Brasil falou também sobre os esforços do G20 para o contínuo combate à crise sanitária. “Entendemos, portanto, caber ao G20 esforços adicionais pela produção de vacinas, medicamentos e tratamentos nos países em desenvolvimento”, completou.

Confira o discurso de Bolsonaro na íntegra:

Senhoras e senhores líderes do G20,

É uma grande satisfação para mim participar, presencialmente, deste importante encontro de lideranças em um momento de recuperação econômica mundial. Apesar de termos motivos para comemorar, ainda restam desafios para alcançarmos crescimento econômico mais estável e equitativo.

O Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis. Estamos igualmente comprometidos com uma agenda de reformas estruturantes, essenciais para uma retomada econômica sustentada. Já conseguimos atrair um volume superior a US$ 110 bilhões em investimentos nos setores de infraestrutura e temos a expectativa de alcançar valores ainda superiores até 2022.

O histórico acordo concluído pelo G20 e por outros países sobre tributação internacional, no âmbito da OCDE, é também uma contribuição significativa para a sustentabilidade fiscal e econômica.

Os trabalhos do G20 na trilha de finanças renderam resultados importantes para a recuperação da crise econômica, como ilustram a nova alocação de direitos especiais de saque pelo FMI e as medidas para enfrentar desafios relacionados ao meio ambiente e à saúde.

Gradualmente, nossas economias recuperam-se à medida em que a crise sanitária é superada. Esses dois processos de recuperação caminham lado a lado. Ambos têm mostrado a relevância de promovermos um comércio internacional livre de medidas distorcivas e discriminatórias. Eis por que a integração de nossas economias, por meio de fluxos cada vez maiores de comércio e investimentos, constitui parte das soluções que buscamos com vistas à recuperação e ao desenvolvimento sustentável.

No Brasil, mais da metade da população nacional já está plenamente imunizada de forma voluntária. Mais de 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, aplicamos mais de 260 milhões de doses, das quais mais de 140 milhões foram produzidas em território nacional.

Para o Brasil, os esforços do G20 deveriam concentrar-se no combate à atual pandemia, que continua a assolar muitos países.

Entendemos, portanto, caber ao G20 esforços adicionais pela produção de vacinas, medicamentos e tratamentos nos países em desenvolvimento.

Muito obrigado.