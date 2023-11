Bombardeio de Israel em escola de Gaza deixa 20 mortos e dezenas de feridos

Estrutura da cidade de Al-Saftawy, no norte de Gaza, estava sendo utilizada para abrigar refugiados

MAHMUD HAMS / AFP As escolas de Gaza estão servindo de abrigos para a população palestina e para estrangeiros



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, administrado pelo Hamas, informou nesta sexta-feira, 3, que um bombardeio de Israel numa escola deixou ao menos 20 mortos e dezenas de feridos. “Vinte mártires e dezenas de feridos chegaram ao Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, após um ataque direto a uma escola convertida em um campo improvisado para pessoas deslocadas na área de Al-Saftawy, no norte de Gaza”, diz um trecho da nota. Na mesma região, o governo israelense admitiu ter atacado uma ambulância que levava civis para um hospital. Este ataque resultou em 15 óbitos e mais 50 pessoas feridas. Segundo as autoridades israelenses, o veículo estava sendo usado pelo Hamas. Ao todo, desde o início do novo conflito no Oriente Médio, 9.227 pessoas morreram na Faixa de Gaza, enquanto Israel soma 1.400 óbitos.

*Com informações da AFP