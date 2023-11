Brasileiros que estão em Gaza serão repatriados até a próxima quarta-feira, diz Mauro Vieira

Segundo ministro das Relações Exteriores, chanceler israelense, Eli Cohen, garantiu que o grupo deixará o território pela passagem de Rafah

Geraldo Magela/Agência Senado Mauro Vieira é o atual ministro das Relações Exteriores do Brasil



Os 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza serão repatriados até a próxima quarta-feira, 8. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esta foi a promessa feita pelo chanceler israelense Eli Cohen, em conversa ocorrida nesta sexta-feira, 3. “Eu tive uma conversa telefônica… Foi a quarta que eu tive com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Ele me deu garantias de que, até quarta-feira, todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah. Portanto, eles terão acesso, já providenciado pelas Embaixadas do Brasil, tanto Ramallah quanto no Egito, até o aeroporto onde está o avião da Força Aérea Brasileira, que os trará para o Brasil”, afirmou o chanceler brasileira, em conversa com a imprensa. O governo de Israel, que controla o território, começou a liberar a saída de civis na última quarta-feira. Em três dias, as autoridades israelenses soltaram três listas de estrangeiros autorizados a deixar Gaza, cada uma com cerca de 500 pessoas. Nenhum brasileiro foi incluído nesses grupos.

Até o momento, já deixaram Gaza civis dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha, México e outros países. Segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, a saída de brasileiros depende exclusivamente de uma autorização das autoridades israelenses. “Para o governo egípcio, segundo nos foi dito mais de uma vez, não há qualquer dificuldade para autorizar imediatamente a entrada dos brasileiros no Egito, no entendimento de que eles irão em seguida para o Brasil”, disse Paulino. “A expectativa egípcia é que o processo dure duas semanas, porque disseram que não há como tirar mais de 500 pessoas por dia da zona de guerra”, acrescentou. Enquanto o grupo aguarda ser repatriado no epicentro da guerra no Oriente Médio, outros 30 brasileiros foram resgatados na Cisjordânia, nesta quinta-feira, 2.