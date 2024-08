Bombardeio de Israel no Líbano deixa ao menos dez mortos

Exército israelense indicou ter atacado durante a noite ‘um depósito de armas do Hezbollah’ na localidade de Nabatieh, bem como “‘estruturas militares’

EFE/EPA/STR Um homem inspeciona a cena em uma área industrial atingida por um ataque aéreo em Wadi Al Kfour, província de Nabatieh, sul do Líbano



O Ministério da Saúde do Líbano anunciou neste sábado (17) que um bombardeio de Israel deixou ao menos dez mortos, incluindo uma mulher e seus dois filhos, na região de Nabatieh, sul do país. Outras cinco pessoas ficaram feridas e duas delas estão em estado grave, informou o ministério em comunicado. O Exército de Israel indicou ter atacado durante a noite “um depósito de armas do Hezbollah” na localidade de Nabatieh, bem como “estruturas militares” do movimento islamista libanês em duas outras regiões perto da fronteira com Israel. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro, os terroristas do Hezbollah e as tropas israelenses trocam tiros quase diariamente ao longo da fronteira entre os dois países. Os confrontos deixaram pelo menos 579 mortos no Líbano, a maioria combatentes do grupo islamista libanês, mas também ao menos 121 civis, segundo uma contagem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Israel e nas Colinas de Golã anexadas, 22 militares e 26 civis foram mortos por disparos de foguetes e mísseis procedentes do Líbano, segundo autoridades israelenses. Neste sábado, a Defesa Civil de Gaza relatou que 15 membros de uma mesma família, incluindo nove menores e três mulheres, morreram em um bombardeio atribuído a Israel durante a madrugada no centro do território palestino. O bombardeio atingiu a casa da família Ajlah e “armazéns adjacentes” no distrito de Al Zawaida, informou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal. Entre os mortos estão nove menores, entre dois e 17 anos, e três mulheres, acrescentou esta fonte. O Exército israelense não comentou sobre esta informação até o momento.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo