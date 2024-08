Hezbollah melhora táticas de combates e exibe parte de suas capacidades militares em vídeo

Poderoso movimento xiita, apoiado pelo Irã, melhorou consideravelmente suas capacidades militares desde a guerra contra Israel, em 2006

Em dez meses de confrontos fronteiriços com Israel, o Hezbollah melhorou suas táticas de combate, revelou, nesta sexta-feira (16), parte de suas capacidades militares em um vídeo que mostra túneis com lança-mísseis. O poderoso movimento xiita, apoiado pelo Irã, melhorou consideravelmente suas capacidades militares desde a guerra contra Israel, em 2006. Em 8 de outubro de 2023, um dia depois do início da guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, o Hezbollah abriu uma frente contra Israel no sul do Líbano, em apoio ao movimento palestino, seu aliado. Nesta sexta, divulgou um vídeo que mostra seus membros deslocando-se em grandes túneis iluminados, escavados na rocha, onde caminhões parecem transportar mísseis enormes.

O Hezbollah divulgou o vídeo enquanto era realizado em Doha o segundo dia das novas negociações para um cessar-fogo em Gaza, e em meio aos esforços diplomáticos no Líbano para evitar uma escalada regional do conflito. Os temores de uma guerra regional aumentaram depois que o Irã e seus aliados prometeram vingar as mortes de um comandante do Hezbollah em um bombardeio israelense em Beirute no fim de julho, e a do líder do Hamas em um ataque em Teerã, atribuído a Israel.

Hezbollah military media published a video titled “Our Mountains, Our Treasures.” The video shows an underground missile facility named “Imad 4.” pic.twitter.com/l6wtOnNq68 — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) August 16, 2024

A embaixada iraniana em Beirute comentou o vídeo do Hezbollah na rede X, afirmando que este tipo de instalações de mísseis também eram “onipresentes no Irã”. “Podemos, caso seja necessário, atacar o inimigo de qualquer lado” no Irã, acrescentou a embaixada. Na fronteira entre Israel e Líbano, as trocas de tiros são quase diárias desde o início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro passado.

