Bombardeio israelense à prisão de Evin, em Teerã, deixou 71 mortos

Complexo penitenciário foi bombardeado como parte da campanha lançada em 13 de junho por Israel, que confirmou o ataque

Mostafa Roudaki / mizanonline / AFP As fotos publicadas pelo Judiciário mostram paredes destruídas, tetos desabados e escavadeiras limpando os escombros



O bombardeio israelense à prisão de Evin, em Teerã, na última segunda-feira, deixou pelo menos 71 mortos, informou o Poder Judiciário iraniano neste domingo (29). “Segundo números oficiais, 71 pessoas morreram no ataque contra a prisão de Evin”, afirmou o porta-voz judiciário Asghar Jahangir. Este complexo penitenciário, localizado no norte da capital Teerã, foi bombardeado como parte da campanha lançada em 13 de junho por Israel, que confirmou o ataque. No momento do bombardeio, vários opositores e prisioneiros estrangeiros ou com dupla nacionalidade foram detidos nesta instalação de alta segurança, onde a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi também ficou presa por anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre as vítimas estão funcionários administrativos da prisão, soldados, prisioneiros, familiares visitantes e pessoas que moram nas proximidades, disse Jahangir. As fotos publicadas pelo Judiciário mostram paredes destruídas, tetos desabados e escavadeiras limpando os escombros. Um dia após o bombardeio, as autoridades anunciaram a transferência de um número não especificado de detenções para outras prisões.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP