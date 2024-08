Bombardeio israelense contra escola na Faixa de Gaza deixa ao menos 30 mortos

Segundo a Defesa Civil local; o espaço abriga milhares de palestinos deslocados pela guerra; Exército israelense alegou que colégios eram usadas pelo Hamas como centros de comando e controle

Omar AL-Qatta/AFP Pessoas inspecionam os danos após um bombardeio israelense na escola Al-Nassr



A Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas, informou que bombardeios israelenses mataram pelo menos 30 pessoas e deixaram dezenas de feridos em duas escolas localizadas no complexo educacional da Cidade de Gaza. Essas escolas abrigam milhares de palestinos deslocados pela guerra. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, atualizou o número de vítimas fatais de 25 para 30. O Exército israelense confirmou os ataques e alegou que as escolas eram usadas pelo Hamas como centros de comando e controle. Por outro lado, a organização islâmica nega essas acusações. Na sexta-feira (2), um bombardeio israelense já havia matado 10 pessoas em outra escola, no norte da Cidade de Gaza.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O conflito no Oriente Médio teve início em 7 de outubro, quando terroristas islamistas atacaram o sul de Israel, resultando em 1.197 mortes e o sequestro de 251 pessoas, segundo dados oficiais israelenses. Israel acredita que 111 pessoas ainda estão em cativeiro em Gaza, das quais 39 foram confirmadas como mortas. Em resposta aos ataques, o governo de Benjamin Netanyahu lançou uma ofensiva que já resultou na morte de 39.550 pessoas em Gaza, a maioria civis, conforme relatado pelo Ministério da Saúde da região, que está sob o controle do Hamas desde 2007.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira