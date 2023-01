Bombardeio russo mata três civis na cidade ucraniana de Kherson

Guerra se intensificou nos últimos dias na região de Zaporizhzhia, sul da Ucrânia

REUTERS/Nacho Doce Kherson é uma das cidades mais afetadas pelos bombardeios russos desde o início da guerra



Um bombardeio russo contra uma zona residencial na cidade de Kherson, sul da Ucrânia, matou três civis, anunciaram neste domingo, 29, as autoridades locais. Desde que o exército ucraniano recuperou o controle de Kherson em novembro, a frente sul da guerra da Ucrânia estava relativamente tranquila e os combates concentrados na região do Donbass. Mas os confrontos se tornaram mais intensos esta semana na região de Zaporizhzhia, sul do país. “A artilharia inimiga atingiu áreas residenciais”, afirmou o governo de Kherson em uma mensagem publicada nas redes sociais, que relata três vítimas fatais e seis feridos, incluindo uma enfermeira. De acordo com o governo, o bombardeio provocou danos em um hospital, uma escola, um ponto de ônibus, uma agência dos correios, uma agência bancária e imóveis residenciais. Ao mesmo tempo, o comandante da administração pró-Rússia de Zaporizhzhia, Yevgueni Balitski, acusou o exército ucraniano de “bombardear com lança-mísseis (americanos) Himars uma ponte ferroviária que atravessa o rio Molochnaya”. “Quatro agentes ferroviários morreram e cinco ficaram feridos”, disse.

*Com informações da AFP