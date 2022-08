Bombardeio russo próximo a central nuclear de Zaporizhia deixa ao menos 13 mortos

Segundo o governador Valentin Reznichenko, 11 pessoas ficaram feridas no ataque feito com 80 foguetes contra zonas residenciais

SERGEY BOBOK / AFP Laboratório médico clínico danificado após um ataque de foguete russo na segunda maior cidade ucraniana de Kharkiv



Ao menos 13 civis morreram após um bombardeio na região de Dnipropetrovsk, no centro-oeste da Ucrânia, anunciou o governador Valentin Reznichenko, acrescentando que 11 pessoas ficaram feridas no ataque, cinco delas em estado grave. “Passamos uma noite horrível. É muito difícil retirar os corpos dos escombros”, afirmou Reznichenko em uma mensagem divulgada no Telegram. “Peço que as pessoas sigam para locais seguros durante o ataque aéreo. Não deixem que os russos os matem”, acrescentou. A cidade de Marganets, às margens do rio Dnipro, perto da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, e a localidade de Vyshshetarassivka, foram alvos de ataques com lança-foguetes Grad, anunciaram as autoridades. “Oitenta foguetes foram lançados de maneira deliberada e insidiosa contra zonas residenciais quando as pessoas dormiam em suas casas”, disse Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. A Ucrânia acusa a Rússia pelo bombardeio na região, que ainda não comentou sobre as alegações. A cidade que a Ucrânia diz ter sido alvejada é aquela que, segundo a Rússia, as forças ucranianas usaram no passado para bombardear as forças russas que estão na usina nuclear de Zaporizhia, ocupada em março. Nos últimos dias, Kiev e Moscou vem trocado acusação sobre os ataques próximos da região que põe em perigo a segurança da maior usina da Europa e que apresenta “risco muito real de um desastre nuclear”, alerta Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

*Com informações da AFP e Reuters