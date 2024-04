Bombardeios israelenses deixam ao menos 18 mortos em Rafah

Segundo o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 34 mil civis palestinos já foram mortos devido aos conflitos na região

AFP Rafah tem sido alvo de ataques aéreos frequentes por parte de Israel



Um bombardeio israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deixo ao menos 18 mortos, de acordo com informações do ministério da Saúde de Gaza. Esses ataques ocorreram em meio à aprovação pelo Congresso americano de um pacote de ajuda militar e econômica para Israel. Rafah tem sido alvo de ataques aéreos frequentes por parte de Israel, levando mais da metade da população de Gaza a buscar refúgio na cidade. Tel-Aviv planeja expandir suas operações militares em Rafah, considerada a última fortaleza do grupo terrorista Hamas em Gaza. No entanto, essa ação enfrenta oposição de importantes aliados ocidentais de Israel, como os Estados Unidos e o Reino Unido.

Segundo o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 34 mil civis palestinos já foram mortos devido aos conflitos na região. Cerca de 80% da população de Gaza fugiu de suas casas, deixando a região à beira da fome, de acordo com especialistas. Além disso, as tensões se intensificaram na Cisjordânia, onde tropas israelenses mataram dois palestinos que teriam atacado um posto de controle com uma faca e uma arma. Os dois jovens, de 18 e 19 anos, eram da mesma família, segundo o Ministério da Saúde palestino.

*Reportagem produzida com auxílio de IA