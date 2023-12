Bombardeiro em Gaza mata ao menos 110 pessoas em 24 horas

Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta segunda-feira, 18, uma nova resolução para pedir um ‘cessar-fogo urgente e duradouro das hostilidades’

MAHMUD HAMS / AFP Nuvens de fumaça sobre Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, durante o bombardeio israelense o



Os bombardeiros na Faixa de Gaza continuam intensos na 11ª semana do conflito entre Israel e Hamas. Nesta segunda-feira, 18, o Ministério da Saúde do grupo palestino anunciou que ao menso 110 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido aos ataques israelenses em Jabaliya, na parte norte do território palestino. Em um comunicado, o ministério afirma que os ataques mais recentes deixaram “50 mártires sob as casas de Jabaliya”, o que eleva a 110 o número de mortos desde domingo na cidade. Segundo os números mais recentes do ministério, divulgados na última sexa-feira, 18.800 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro. “O Hamas coloca, de forma deliberada e sistemática, objetivos militares no meio da população civil, expondo seus cidadãos ao perigo”, denunciaram as forças israelenses. O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta segunda-feira, 18, uma nova resolução para pedir um “cessar-fogo urgente e duradouro das hostilidades” em Gaza, 10 dias após o veto dos Estados Unidos, que nos últimos dias demonstrou preocupação com o elevado número de vítimas civis. Quase 1,9 milhão de moradores de Gaza, 85% da população, foram deslocados e enfrentam escassez de alimentos, água, combustível e remédios devido ao cerco “total” de Israel, imposto desde 9 de outubro.

*Com informações da AFP