Bombeira morre durante tarefas de extinção de um dos 923 incêndios no Canadá

Atualmente, há 570 incêndios fora de controle; vítima era uma jovem que atuava perto da cidade de Revelstoke

ALBERTA WILDFIRE HANDOUT/EFE Fumaça dos incêndios no Canadá chegou a atingir os Estados Unidos e até mesmo a Noruega



Uma bombeira morreu no Canadá enquanto participava nas tarefas de extinção de um dos 923 incêndios florestais que estão ativos no país. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelas autoridades canadenses. Embora a vítima não tenha sido identificada, o sindicato dos bombeiros de Colúmbia Britânica, no oeste do país, indicou que se trata de uma jovem que participava da extinção de um incêndio perto da cidade de Revelstoke, a cerca de 500 quilômetros a nordeste de Vancouver. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, lamentou a morte em uma mensagem no Twitter. “Nunca devemos esquecer os riscos que esses heróis assumem toda vez que encaram o perigo. Aos bombeiros da Colúmbia Britânica e de todo o país que fazem isso para nos manter seguros: obrigado”, escreveu Trudeau nesta sexta. Pouco mais de 2.000 bombeiros estão envolvidos na extinção de 363 incêndios na Colúmbia Britânica. Na quinta-feira, 13, a província solicitou 1.000 bombeiros estrangeiros para combater as chamas, que se somariam aos 160 do México e dos Estados Unidos que já estão destacados em seu território. O maior incêndio da província já consumiu 5.830 quilômetros quadrados de terra e as autoridades provinciais decidiram não combater as chamas e esperar que se apague naturalmente. Trudeau também afirmou hoje que as autoridades federais canadenses vão mobilizar recursos na província de Quebec, no leste do Canadá, para apoiar os esforços de evacuação da população ameaçada pelas chamas. A situação no país, segundo alertou o primeiro-ministro, continua “incrivelmente terrível”. Os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira mostram que há 923 incêndios florestais ativos no Canadá, 15 a mais do que quinta, dos quais cerca de 570 estão fora de controle. Neste ano, as chamas já queimaram um recorde de 97.000 quilômetros quadrados de floresta, uma área maior que o tamanho da Hungria ou de Portugal.

*Com informações da EFE.