Campanha eleitoral de Biden arrecada R$ 368 milhões e supera a de Trump

Esse é o maior valor que um democrata já arrecadou na história; Trump acumula R$ 257,7 milhões

SAUL LOEB / POOL / AFP Joe Biden concorrerá a reeleição em 2024



A campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, arrecadou US$ 77 milhões (R$ 368 milhões, na cotação atual) desde o mês de abril, um valor que supera o do ex-presidente republicano Donald Trump, seu provável adversário nas eleições de 2024. O líder democrata agradeceu nesta sexta-feira, 15, em um tweet “a todos aqueles que deram alguns dólares”. “Esta campanha é conduzida por vocês e vamos terminar o trabalho com a sua ajuda”, acrescentou. Biden especificou que entre abril e junho foram doados US$ 72 milhões para a campanha. Essa cifra sobe para US$ 77 milhões quando se soma o que foi arrecadado pelo Comitê Nacional Democrata (CND) e pelo comitê de arrecadação de fundos. “É o maior valor acumulado por um democrata em qualquer ponto comparável na história”, destacou o presidente americano. Biden, que chegou à Casa Branca em janeiro de 2021, anunciou que concorrerá à reeleição no final de abril. Já Trump, seu antecessor no poder, oficializou sua pré-candidatura pelo Partido Republicano em novembro de 2022. Segundo a imprensa, em seu primeiro trimestre como candidato, Trump arrecadou US$ 18,8 milhões e outros US$ 35 milhões (R$ 257,7 milhões no total) nos três meses seguintes. As próximas eleições presidenciais americanas estão marcadas para novembro de 2024 e até o momento já se apresentaram 17 pré-candidatos: três democratas, 13 republicanos e um independente, segundo o site “Ballotpedia”

*Com informações da EFE