Exército austríaco suspende operações de resgate na Turquia

Decisão foi motivada pela piora na situação de segurança no local; terremoto matou mais de 24.000 pessoas

EFE/EPA/ABIR SULTAN 'Houve agressões entre grupos', disse um porta-voz do Exército para justificar a decisão



O Exército austríaco suspendeu, neste sábado, 11, as operações de resgate na Turquia, devido à piora da “situação de segurança” no local, após o forte terremoto que deixou mais de 24.000 mortos. “Houve agressões entre grupos”, afirmou um porta-voz da instituição em Viena, sem dar mais detalhes. Os 82 militares da unidade especial de resgate da Unidade de Socorro de Desastres das Forças Austríacas (AFDRU) se encontram em um acampamento-base na província de Hatay com outras organizações internacionais, à espera de instruções. O grupo chegou ao país, destruído pela tragédia, na terça-feira, 7, com 45 toneladas de equipamentos e retirou nove pessoas dos escombros, segundo comunicado divulgado na sexta-feira, 10. O retorno das forças austríacas segue previsto para a quinta-feira, 16, mas, em razão do impasse, a situação “está sendo analisada”, resume o porta-voz da AFDRU. De acordo com os últimos balanços oficiais, Turquia e Síria registram mais de 24.200 mortos causados pelos abalos sísmicos.

*Com informações da AFP